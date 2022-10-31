



На демонстрации в Брюсселе прославляли палестинских террористов

Пропалестинские активисты прошли маршем по Брюсселю, надев повязки на голову террористических организаций и неся плакаты, прославляющие террористических деятелей.



Как сообщает Jerusalem Post, демонстрация состоялась в рамках "Марша за возвращение и освобождение Палестины".



"Марш требовал осуществления возвращения палестинских беженцев, изгнанных из своих домов и родины, поскольку Накба, полное освобождение всей Палестины от реки до моря, стояла в твердой поддержке палестинского народа и его Сопротивления, призывая к освобождению заключенных и разгрому сионизма, империализма и сил, сотрудничающих с ними", - говорится в заявлении одного из организаторов.



Некоторые участники выкрикивали лозунги, призывающие людей бросать камни или кричащие о применении "пуль и ракет". Демонстранты носили повязки на головах, демонстрирующие верность террористической группировке "Львиное логово", которая несет ответственность за несколько недавних террористических атак и столкновений с солдатами ЦАХАЛа.



"Участники приветствовали палестинское сопротивление, в том числе Мохаммеда Дейфа, лидера палестинского вооруженного сопротивления в Газе, и движения сопротивления в Шхеме, Дженине и по всей оккупированной Палестине, подчеркнув легитимность и лидерство палестинского сопротивления", - заявили представители "Сети солидарности палестинских заключенных Самидун".

