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На демонстрации в Брюсселе прославляли палестинских террористов
31.10.2022 18:35 Ольга Белозерова

На демонстрации в Брюсселе прославляли палестинских террористов

Пропалестинские активисты прошли маршем по Брюсселю, надев повязки на голову террористических организаций и неся плакаты, прославляющие террористических деятелей. 

Как сообщает Jerusalem Post, демонстрация состоялась в рамках "Марша за возвращение и освобождение Палестины".

"Марш требовал осуществления возвращения палестинских беженцев, изгнанных из своих домов и родины, поскольку Накба, полное освобождение всей Палестины от реки до моря, стояла в твердой поддержке палестинского народа и его Сопротивления, призывая к освобождению заключенных и разгрому сионизма, империализма и сил, сотрудничающих с ними", - говорится в заявлении одного из организаторов.

Некоторые участники выкрикивали лозунги, призывающие людей бросать камни или кричащие о применении "пуль и ракет". Демонстранты носили повязки на головах, демонстрирующие верность террористической группировке "Львиное логово", которая несет ответственность за несколько недавних террористических атак и столкновений с солдатами ЦАХАЛа.

"Участники приветствовали палестинское сопротивление, в том числе Мохаммеда Дейфа, лидера палестинского вооруженного сопротивления в Газе, и движения сопротивления в Шхеме, Дженине и по всей оккупированной Палестине, подчеркнув легитимность и лидерство палестинского сопротивления", - заявили представители "Сети солидарности палестинских заключенных Самидун". 
 

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