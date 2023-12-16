



Мэр Нью-Йорка требует немедленного освобождения заложников из Газы

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс потребовал немедленого освобождения всех оставшихся заложников, удерживаемых террористами в плену ув Газе.



Об этом он сказал в видеообращении, которое проецировалось на огромном экране в Тель-Авиве.



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"Ни единого дня, ни единой ночи, мы не должны отдыхать, пока все ваши заложники не будут освобождены и им не будет разрешено без промедления вернуться домой к своим семьям. Во имя всего правильного и справедливого", - сказал Адамс.



В ответ тысячи участников митинга встретили слова мэра Нью-Йорка аплодисментами.