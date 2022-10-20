



Массовые марши "в память о мученике а-Тамими"

Арабские СМИ публикуют информацию о “спонтанных маршах в память мученика Удая аль-Тамими". Марши прошли на территории ПА и в Иерусалиме.



Марши были организованы в лагере Шуафат в Иерусалиме, городе Рамалла, городах Сильвад, Ни'лин, лагере беженцев Дженин и лагере беженцев Дейшех в Бейт-Лехеме, а также в городе Хеврон.



Молодые люди скандировали песни и лозунги, “воспетые мучеником сопротивления” Удаем аль-Тамими, в поддержку сопротивления и его "лидера" Мухаммада а-Дейфа. Столкновения вспыхнули на въезде в город Аль-Рам, к северу от Иерусалима, и на въезде в город Аль-Эйзария, к востоку от Иерусалима. Мечети скандировали такбир и некрологи мученика Тамими на фоне призывов к забастовке и массовым протестам.

