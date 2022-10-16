



Массовые беспорядки в квартале Шимон ха-Цадик, пострадал подросток

Итамар Алкуби получил серьезную травму во время беспорядков в районе Шимон ха-Цадик, после того как брошенный камень попал ему в голову.

Бригада МДА доставила пострадавшего в больницу Хадасса Эйн-Керем для лечения. В настоящее время он находится в реанимации после проведенной операции, которая длилась три часа.



Полиция задержала 18 подозреваемых в массовых беспорядках.



По данным полиции, в районе Шимон ха-Цадик вспыхнули беспорядки, которые включали ожесточенные столкновения и бросание камней между гражданами. В результате двое пострадавших были эвакуированы для оказания медицинской помощи.



"Он прибыл в микрорайон с группой мальчиков, которые сидели в сукке местного жителя Таля Юшобиева. В 20:00 прибыла группа палестинских мальчиков, они начали собираться и окружать территорию домов. 21:30 мой сын и его друзья решили выйти на улицу, чтобы узнать, что происходит. Когда они оказались на улице, один из арабов умудрился ударить его камнем прямо в голову, сбив с ног", - сообщил журналистам отец пострадавшего.



Алкоби добавил: "Это мальчики без защитного снаряжения, которым пришлось столкнуться с бунтовщиками. Было покушение на убийство, и об этом не говорят — они пытались убить моего сына".



По его словам, инцидент, в котором был ранен его сын, не был связан с присутствием на месте происшествия депутата Кнессета Бен-Гвира: "Мальчики не были с Бен-Гвиром, это не связанные события. Он был в этом районе, но наши дети были беззащитны, силовиков вокруг них почти не было".



Сотрудники Иерусалимской окружной полиции задержали 11 подозреваемых в бросании камней и беспорядках, некоторые из них были пойманы с поличным, кроме того, другие подозреваемые были задержаны в своих домах за участие в беспорядках, которые произошли вчера, 15 октября, в восточной части города.

