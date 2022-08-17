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Махмуд Аббас решил оправдаться
17.08.2022 13:06 Алина Груднева

Махмуд Аббас решил оправдаться

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас оправдался за свои обвинения в Германии в отношении Израиля по поводу "Холокоста".

 
Его вчерашнего слова вызвали бурю негодования в Израиле и ФРГ.
 
"Холокост является самым гнусным преступлением в истории человечества", - сказал он 17 августа. 
 
Накануне же он сказал, что Израиль совершил "50 холокостов" против палестинцев.
 
Сейчас же он отрицает, что именно это имел в виду. По словам Аббаса, он не собирался "отрицать уникальность Холокоста" и решительно осуждает его.

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