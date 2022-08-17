



Махмуд Аббас решил оправдаться

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас оправдался за свои обвинения в Германии в отношении Израиля по поводу "Холокоста".

Его вчерашнего слова вызвали бурю негодования в Израиле и ФРГ.

"Холокост является самым гнусным преступлением в истории человечества", - сказал он 17 августа.

Накануне же он сказал, что Израиль совершил "50 холокостов" против палестинцев.

Сейчас же он отрицает, что именно это имел в виду. По словам Аббаса, он не собирался "отрицать уникальность Холокоста" и решительно осуждает его.