Махмуд Аббас решил оправдаться
Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас оправдался за свои обвинения в Германии в отношении Израиля по поводу "Холокоста".
Его вчерашнего слова вызвали бурю негодования в Израиле и ФРГ.
"Холокост является самым гнусным преступлением в истории человечества", - сказал он 17 августа.
Накануне же он сказал, что Израиль совершил "50 холокостов" против палестинцев.
Сейчас же он отрицает, что именно это имел в виду. По словам Аббаса, он не собирался "отрицать уникальность Холокоста" и решительно осуждает его.