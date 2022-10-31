



"Львиное логово": сопротивление продолжится до последнего боевика



Террористическая организация "Львиное логово" опубликовала заявление, в котором говорится "сопротивление будет продолжаться, мы не сдадимся".



В заявлении также говорится: "Даже если у нас останется один боец, он погибнет во время вооруженного конфликта".



"Тем, кто думает, что организация больше не будет действовать, мы говорим, что мы будем продолжать", - говорится в заявлении, - "Мы встретимся с вами снова. Подождите - мы встретимся в битвах ".