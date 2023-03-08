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Ликвидация террористов в Дженине. Видео с каски бойца спецназа
08.03.2023 13:19 Аркадий Бочаровский

Ликвидация террористов в Дженине. Видео с каски бойца спецназа

Полиция опубликовала  новые видео с места ликвидации террориста Абд аль-Фатеха Харуши, убившего братьев Хиллеля и Игаля  Янив в Хавара.

В видео бойцы ЯМАМ видны в переулках лагеря беженцев в Дженине на пути к месту, где скрывался разыскиваемый.
 



Во время попытки ареста  между силами и террористами завязалась перестрелка, в ходе которой, кроме него, были убиты еще как минимум пять человек, а 23 палестинца получили ранения. Трое солдат получили ранения, один - средней тяжести, двое - легкие. Они госпитализированы в больницу "Рамбам" в Хайфе.

В ходе операции военнослужащие обстреляли дом, в котором укрывался террорист, ракетами. На кадрах, снятых дроном, наблюдающим за действиями боевиков, видно, как боевики скрываются в машине скорой помощи, которая ждала их у дома.

Во время операции упали два беспилотника ЦАХАЛа. В то же время в Шхеме силы ЦАХАЛа и ШАБАКАа работали над арестом двух сыновей террориста-убийцы, которые подозреваются в планировании и осуществлении теракта.

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