



Ликвидация террористов в Дженине. Видео с каски бойца спецназа

Полиция опубликовала новые видео с места ликвидации террориста Абд аль-Фатеха Харуши, убившего братьев Хиллеля и Игаля Янив в Хавара.



В видео бойцы ЯМАМ видны в переулках лагеря беженцев в Дженине на пути к месту, где скрывался разыскиваемый.



הקרב בג'נין. תיעוד מצלמות הקסדה של לוחמי הימ"מ הבוקר ב-ג'נין pic.twitter.com/3IstWPFW0x — בז news (@1717Bazz) January 26, 2023

Во время попытки ареста между силами и террористами завязалась перестрелка, в ходе которой, кроме него, были убиты еще как минимум пять человек, а 23 палестинца получили ранения. Трое солдат получили ранения, один - средней тяжести, двое - легкие. Они госпитализированы в больницу "Рамбам" в Хайфе.В ходе операции военнослужащие обстреляли дом, в котором укрывался террорист, ракетами. На кадрах, снятых дроном, наблюдающим за действиями боевиков, видно, как боевики скрываются в машине скорой помощи, которая ждала их у дома.Во время операции упали два беспилотника ЦАХАЛа. В то же время в Шхеме силы ЦАХАЛа и ШАБАКАа работали над арестом двух сыновей террориста-убийцы, которые подозреваются в планировании и осуществлении теракта.