



Лео Ди подаст иск на 1,3 млрд против журналистки CNN, оклеветавшей его семью

Несмотря на извинения известной журналистки Кристианы Аманпур после того, как она сказала, что семья Ди была убита “в перестрелке”, раввин Лео Ди рассматривает возможность подать массовый иск против журналиста CNN. Об этом во вторник сообщил Syndicate (JNS).



“Это прекрасный пример “журналистики терроризма”, когда есть моральное равенство между террористом и жертвой”, – сказал Ди в заявлении для СМИ.

“Этот тип журналистики увековечивает конфликт на Ближнем Востоке. Это такой комментарий, за которым следует зверство террористов, а затем еще такой же”.



Ди сообщил, что рассматривает возможность судебного иска во время мероприятия, проведенного в понедельник известным американским раввином Шмуэлем Ботичем. Адвокат по уголовным делам США Бенджамин Брафман будет готов выступить в качестве второго адвоката Ди.



Раввин сообщил информационному агентству, что Аманпур была “вынуждена капитулировать и отказаться от ее и тошнотворной лжи” CNN менее чем через сутки после того, как Ди объявил, что планирует подать в суд на CNN на 1,3 миллиарда долларов “за клевету и осквернение памяти его замученной жены и дочерей”.



“Урок здесь заключается в том, что еврейская община никогда больше не должна допускать клеветы на свое доброе имя и репутацию”, – сказал Ботич. “Пусть все наши враги знают, что это лишь первое из многих действий, которые мы предпримем, чтобы гарантировать, что еврейский народ и Государство Израиль никогда больше не будут опорочены. Остерегайтесь, антисемиты”.