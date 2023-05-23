



Я оговорилась: Ведущая CNN извинилась перед раввином Лео Ди

Ведущая CNN Кристиан Аманпур извинилась перед раввином Лео Ди после того, как сказала в своей программе, что его жена Люси и дочери Рина и Майя были “убиты в перестрелке”.



“10 апреля я упомянула об убийствах израильской семьи: Люси, Майи и Рины Ди, жены и дочерей раввина Лео Ди. Я оговорилась и сказала, что они были убиты в “перестрелке”, а не в теракте. Я написала раввину Лео Ди, чтобы извиниться. Я принесла извинения за любую боль, которую могла ему причинить”, – сказала Аманпур.



Аманпур не привыкать к противоречивым заявлениям в отношении Израиля.



В 2013 году во время интервью с министром экономики Нафтали Беннетом она настаивала на том, чтобы называть Иудею и Самарию “оккупированным Западным берегом”, утверждая, что этот термин является “международным”, подчеркнув, что никто не может занимать твой дом”.



Похожий инцидент произошел в прошлом году, когда Беннетт, на этот раз в качестве премьер-министра, дал интервью Аманпур, в ходе которого она утверждала, что “Западный берег оккупирован с 1967 года”. В 2020 году Аманпур вызвала бурю негодования, когда назвала президентство Трампа “нападением на человеческую цивилизацию”, сравнимым с погромами Хрустальной ночи в 1938 году.