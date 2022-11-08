



Лапид: "Продолжаем бороться с терроризмом днем и ночью"

Уходящий премьер-министр Яир Лапид выразил соболезнования в связи с тем, что жертва теракта Шалом Софер из Кдумима скончался от полученных ран спустя две недели после теракта.



"Я получил известие о кончине Шалома Софера с большой скорбью. Шалом скончался из-за травм, полученных им в результате теракта. От имени правительства Израиля и граждан Израиля я выражаю соболезнования его семье и друзьям. Подлый террорист был схвачен в тот же день, когда произошло нападение, ЦАХАЛ и наши силы безопасности продолжают бороться с терроризмом днем ​​и ночью", - говорится в заявлении Лапида.