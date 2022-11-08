



Спустя две недели после теракта: житель Самарии умер от полученных ран

Израильтянин Шалом Софер, раненный в результате ножевого нападения террористов в Самарии, скончался от полученных ран через две недели после теракта.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Шалом Софер был жителем израильского города Кдумим. 25 октября он подвергся нападению, когда вместе с сыном делал покупки в магазине в соседней арабской деревне Аль-Фундук.



Террорист несколько раз ударил Софера ножом в живот, после чего скрылся с места происшествия.



Террорист, совершивший нападение с ножом, был арестован позже в тот же день.