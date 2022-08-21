



Лапид обидел Сиси



Газета Гаарец сообщает о том, что вслед за завершением операции Рассвет в Газе начался серьезный кризис в отношениях между Израилем и Египтом.



Египет сыграл решающую роль в заключении соглашения о прекращении огня, и был главным посредником в контактах между Израилем и Исламским джихадом и ХАМАСом.



На следующий день после вступления в силу соглашения о прекращении огня премьер-министр Яир Лапид позвонил перзиденту Египта Абдель-Фаттаху Сиси и поблагодарил его за усилия по восстановлению спокойствия. Разговор длился очень долго, и, по версии египетской стороны, Сиси попросил Лапида “сбить пламя на Западном берегу” - то есть резко сократить масштабы израильских операции в Иудее и Самарии.



Это требование было проигнорировано. Более того, немедленно по окончании разговора была проведена операция против Ибрагима ан-Набульси в Касба Шхема. Были убиты три человека, десятки ранены. По версии журналиста Амоса Хареля “египтяне кипят от возмущения”, поскольку к их требованиям не отнеслись серьезно. Это привело “к тяжелому кризису” в координации действий в сфере безопасности. Тем не менее, предполагается, что в конечном счете отношения будут восстановлены и координация будет осуществляться на прежнем уровне.