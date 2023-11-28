Кто готов принять палестинских беженцев?
Журналисты Израиля провели эксперимент. Обзвонив четыре посольства дружеских Газе стран, которые громче всех кричат о “геноциде над жителями Газы”, израильтяне пришли к выводу, что палестинцы в принципе никому не нужны. Где-то нет законов, где-то нет ответственных лиц, но везде полно громких слов.
⚡️Готовы ли пропалестинские страны принять палестинских беженцев?— Sunflower 155mm (@SababaSunflower) November 28, 2023
Журналисты решили проверить насколько страны яростно поддерживающие жителей сектора Газа, готовы безоговорочно принять беженцев из Газы.
Они под видом жителей Газы бегущих от войны, позвонили в службы… pic.twitter.com/GIDu5SNwCD
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