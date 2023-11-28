Новости » Арабо-израильский конфликт
Кто готов принять палестинских беженцев?
28.11.2023 18:41 Катя Шульц

Кто готов принять палестинских беженцев?

Журналисты Израиля провели эксперимент. Обзвонив четыре посольства дружеских Газе стран, которые громче всех кричат о “геноциде над жителями Газы”, израильтяне пришли к выводу, что палестинцы в принципе никому не нужны. Где-то нет законов, где-то нет ответственных лиц, но везде полно громких слов.


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