



Координатор ООН по ближневосточному мирному процессу посетил Газу

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд совершил краткий визит в Газу во вторник.



Об этом сообщает газета Asharq al-Awsat.



Веннесланд прибыл в Газу через контрольно-пропускной пункт Эрез в свете эскалации напряженности в Иудее и Самарии.



Согласно палестинским источникам, Веннесланд встретился с официальными лицами палестинских группировок и обсудил с ними политическую ситуацию и средства продвижения усилий по достижению перемирия. Как отмечается, обсуждения были сосредоточены на напряженности в Дженине, Шхеме и вокруг мечети Аль-Акса.



Тор Веннесланд подчеркнул, что ООН делает все возможное для обеспечения спокойствия в регионе и повышения уровня жизни. Он сказал, что рост уровня насилия в Иудее и Самарии подпитывает атмосферу "страха, ненависти и гнева".