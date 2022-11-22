



Командующий КСИР: Нетаниягу "приведут в Иран на поводке и в рабском ошейнике"

Моджтаба Фада, командующий КСИР в Исфахане, заявил проправительственной газете Bahar News: "Бывший премьер-министр сионистского режима надеялся, что протесты в Иране позволят ему приехать в Тегеран, свободный от мулл, но даст Бог, Исламская Республика подавит протесты, снова взяв на себя ответственность за страну, и отправит премьер-министра в Иран на поводке и в рабском ошейнике".



Фада также призвал к разрушению Еврейского Государства , назвав его "режимом убийства детей".



Банафшех Занд, ирано-американский эксперт по Исламской Республике, сказал Post, что "хомейнистский режим имеет привычку угрожать мировым лидерам физической расправой и убийствами. Другими словами, любой, кто осмеливается оспаривать наглый терроризм, в конечном итоге получает точно такой же тип угроз, исходящих от хомейнистской власти".



"В последние недели Роберт Малли, который сам отчаянно хотел, чтобы лидеры Тегерана подписали второе ядерное соглашение, не выдержал и признал, что угрозы режимом убийством официальных лиц правительства США не только неприемлемы, но и делают невозможным продвижение вперед по какому-либо соглашению. Я видел в других случаях, что они без сожаления берут заложников из других стран, чтобы использовать их в качестве козыря для шантажа в переговорах. Хотя в течение последних четырех с лишним десятилетий большинство мировых лидеров и международных организаций, таких как ООН, умышленно закрывали глаза на преступность исламского режима, теперь она становится все более и более неизбежной", — заявил Занд.

