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Коби Шабтай: Офицер, убивший террориста, предотвратил более масштабный теракт
01.08.2023 17:38 Наталья Богинская

Коби Шабтай: Офицер, убивший террориста, предотвратил более масштабный теракт

Вместе с комиссаром израильской полиции Коби Шабтаем министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир побеседовал с офицерами и спасателями на месте теракта в Маале-Адумим.

По словам Шабтая, 20-летний террорист “открыл огонь во всех направлениях”, ранив нескольких израильтян, после чего был убит офицером МАГАВ после погони и перестрелки.

“Он предотвратил более масштабный теракт”, — говорит Шабтай о полицейском во время беседы с журналистами.

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