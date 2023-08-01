



Коби Шабтай: Офицер, убивший террориста, предотвратил более масштабный теракт

Вместе с комиссаром израильской полиции Коби Шабтаем министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир побеседовал с офицерами и спасателями на месте теракта в Маале-Адумим.



По словам Шабтая, 20-летний террорист “открыл огонь во всех направлениях”, ранив нескольких израильтян, после чего был убит офицером МАГАВ после погони и перестрелки.



“Он предотвратил более масштабный теракт”, — говорит Шабтай о полицейском во время беседы с журналистами.