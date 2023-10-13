



Карта донора "Ади" – для каждого израильтянина: где и как оформить

Все новые и новые имена павших бойцов становятся известны. Вся страна плачет вместе с их семьями. Эту скорбь невозможно выразить. Гибнут лучшие. Гибнут герои. Так всегда бывает на войне.



Но порой и после смерти приходит время для героизма. На этот раз – со стороны близких погибшего. Боец 51-го батальона бригады "Голани" 23-летний младший сержант Амихай Шимон Рубин из Акко и после своей смерти продолжает спасать жизни.



Амихай Рубин получил тяжелое огнестрельное ранение в голову и был госпитализирован в медицинский центр "Адасса Эйн-Керем" в субботу днем. Несмотря на титанические усилия врачей по его спасению, Амихай умер, после чего семья Рубин согласилась пожертвовать его органы для пересадки, чтобы сохранить другие жизни.



Легкие героя были пересажены 70-летнему пациенту в больнице "Бейлинсон", там же молодая женщина получила одну его почку. Вторую почку пересадили 7-летней девочке в МЦ РАМБАМ. Печень получил 23-летний пациент в "Ихилов", а доля печени пересажена восьмилетнему ребенку в больнице "Шнайдер".



Амихай Рубин находился на своей заставе на юге во время нападения ХАМАСа. Он стал одним из первых, кто открыл ответный огонь и убил многих террористов. Во время боя он был ранен в ногу и продолжал сражаться с врагами, уже сидя. Через несколько минут еще одна пуля попала ему в голову, и, несмотря на это, Амихай продолжил отстреливаться еще долгих 20 минут, пока не потерял сознание.



Амихай – третий сын Ишая и Батьи Рубин, у него осталось 7 братьев и сестер. Вот что родители рассказали о нем: "С самых малых лет он был хорошим другом, готовым на помощь и самопожертвование. Амихай был тихим и скромным. Любимый брат и товарищ, все хотели быть с ним рядом. В ноябре прошлого года Амихай записался в Голани, в 51-й батальон. Он был отличным солдатом и ожидал назначения на командирскую должность в следующем месяце, но эта ужасная война нарушила все планы. Он погиб, как настоящий воин".



В Израиле существует карта донора "Ади", оформление которой означает однозначное согласие на пожертвование органов после смерти ее владельца. Согласно особой статье, включенной в Закон о трансплантации от 2008 года, граждане, имеющие карту "Ади", получают преимущество при необходимости пересадки органов им самим или их близким родственникам.



Оформить карту донора "Ади" может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.



Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: https://bit.ly/3UcUb1A



Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице "Ади" в Facebook.

