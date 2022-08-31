



Каменный террор: студенты "Бней Акива" в Лоде подверглись атаке

Во вторник вечером арабские бунтовщики ворвались в отделение "Бней Акива" в Лоде и забросали студентов камнями.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



По сообщениям с места происшествия, пострадали два человека. Один из учащихся получил легкую травму головы и был доставлен в больницу. Второму подростку, который получил в результате инцидента легкие травмы, оказали помощь прямо на месте происшествия.



Пострадавшие подали заявление в полицию по поводу нападения.



Инцидент не остался незамеченным в политических кругах. Депутат Кнессета и лидер партии "Оцма Йегудит" Итамар Бен Гвир отреагировал на инцидент и сказал: "Полиция должна решительно бороться с террористами и немедленно сокрушить их. Каждый уходящий момент наносит ущерб сдерживанию и увеличивает риск дальнейших террористических актов".



Бен-Гвир подчеркнул: "Только тяжелая рука, решимость и сила в борьбе с терроризмом способны восстановить сдерживание и вернуть жителям чувство безопасности".



Организация "Хонену", занимающаяся юридической помощью, также распространила заявление: "Мы призываем полицию взять в свои руки бунтовщиков, немыслимо, чтобы студенты отделения молодежного движения в центре страны подверглись нападению, получили ранения, а бунтовщики свободно ушли. Израильская полиция должна посадить бунтовщиков за решетку".

