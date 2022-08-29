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Каменный террор: ЦАХАЛу удалось сократить количество атак
29.08.2022 20:07 Ольга Белозерова

Каменный террор: ЦАХАЛу удалось сократить количество атак

Армия обороны Израиля заявила в понедельник, что ее силы активно преследовали камнеметателей во время рейдов в населенных пунктах Иудеи и Самарии.

Об этом заявил полковник Томер Саяг, который командует пехотным подразделением, в настоящее время дислоцированным в южной части Иудеи и Самарии, сообщает Ynet.

По его словам, большинство атак с применением камней направлены против солдат, а виновных часто арестовывают во время ночных операций.

Так, две недели назад силы безопасности Израиля провели рейд в одной из деревень. Военные зашли в деревню около 2 часов ночи, а уже к 3 часам арестовали 21 человека, предположительно причастных к организации большинства атак камнями в этом районе.

По словам полковника Саяга, средний возраст подозреваемых - от 24 до 27 лет. Среди них был также один несовершеннолетний.

"Такой рейд вызывает шок. Большинство из них не связаны ни с одной из террористических организаций. Это молодые люди, ищущие конфликта, часто не из идеологии. Они организуются через Telegram и намереваются сеять хаос", - объяснил военный начальник.

Полковник отметил, что рейды, которые проводятся совместно с ШАБАКом, нацелены на арест организаторов.

"Мы сократили количество случаев забрасывания камнями с десятков каждую ночь несколько недель назад до менее 10 сейчас. Наша цель - свести счеты с теми, кто атакует наши войска камнями. Мы не можем позволить этим молодым людям поверить, что они смогут избежать ареста", - подчеркнул он.

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