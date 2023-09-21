



Израильские танки обстреляли сирийские позиции на Голанских высотах

ЦАХАЛ в четверг, 21 сентября, обстрелял сирийские военные позиции на Голанских высотах впервые со времен войны Судного дня 1973 года.



ЦАХАЛ утверждает, что реагирует на нарушения со стороны Сирии размещения военных структур в этом районе в нарушение соглашений о размежевании.



Новые сирийские позиции были построены к востоку от израильско-сирийской границы, и, по данным ЦАХАЛа, сирийские военные начали складировать на них оружие в среду. Сообщается, что во время обстрела в этих строениях не было солдат.

