Новости » Арабо-израильский конфликт
Израильские танки обстреляли сирийские позиции на Голанских высотах
21.09.2023 18:33 Наталья Богинская

Израильские танки обстреляли сирийские позиции на Голанских высотах

ЦАХАЛ в четверг, 21 сентября, обстрелял сирийские военные позиции на Голанских высотах впервые со времен войны Судного дня 1973 года. 

ЦАХАЛ утверждает, что реагирует на нарушения со стороны Сирии размещения военных структур в этом районе в нарушение соглашений о размежевании.

Новые сирийские позиции были построены к востоку от израильско-сирийской границы, и, по данным ЦАХАЛа, сирийские военные начали складировать на них оружие в среду. Сообщается, что во время обстрела в этих строениях не было солдат.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы