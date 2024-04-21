



Израиль ударил по Ирану сверхзвуковой ракетой Rampage

Израиль использовал для удара по радару батареи ПВО под Исфаханом, недалеко от ядерного объекта в Натанзе, ракету класса "воздух-земля" Rampage собственного производства.



Об этом сообщает общественный телеканал "КАН-11".



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Уточняется, что ракету идентфицировали по фотографиям. Также о ее использовании свидетельствует размер ущерба, нанесенного в результате удара.



Ракета имеет длину 4,7 метра. Она способна лететь со сверхзвуковой скоростью, что затрудняет ее обнаружение и перехват с помощью систем ПВО.



По данным производителей Israel Military Industries Systems и Israel Aerospace Industries, Rampage весит более полутонны. Ее официально представили в 2018 году. Ракету разработали для разрушения охраняемых территорий, таких как бункеры.



Информация об использовании Rampage появилась спустя несколько часов после того, как газета The New York Times сообщила, что удар по иранской системе ПВО был осуществлен при помощи высокотехнологичной ракеты, способной скрываться от радаров Ирана.



Израиль официально не прокомментировал удар. В то же время, Иран преуменьшил его масштабы, отметив, что в районе Исфахана ударили "три небольших дрона".