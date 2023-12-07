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Израиль: лидеров ХАМАСа может постигнуть участь Саддама Хусейна
07.12.2023 10:15 MIGnews.com

Израиль: лидеров ХАМАСа может постигнуть участь Саддама Хусейна

Израиль на своем арабском аккаунте в X предупредил лидеров ХАМАСа, что в случае продолжения войны их постигнет участь покойного экс-президента Ирака Саддама Хусейна.

Иракский специальный трибунал признал Саддама Хусейна виновным в преступлениях против человечности, включая умышленное убийство, незаконное лишение свободы, депортацию и пытки. Он был приговорен к смертной казни через повешение.

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В израильском аккаунте на арабском языке была опубликована фотография, на которой запечатлен момент захвата Саддама Хусейна американскими военными, и написано предупреждение лидерам ХАМАСа.

В нем говорится: "Лидеры ХАМАСа, извлеките уроки из конца Саддама и пощадите свой народ Газы".
 

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