



Израиль предупредил Насраллу о вмешательстве в войну США

Предупреждения Израиля были переданы лидеру "Хизбалле" через высокопоставленных чиновников французского правительства. Они содержали угрозу использования американской военно-морской мощи и возможного нанесения ущерба Дамаску и сирийскому президенту.



Белый дом работает над тем, чтобы получить одобрение Конгресса на участие в возможной операции против "Хизбаллы".



Израиль предупреждает: Если "Хизбалла" вступит в войну вместе с ХАМАСом, Хасан Насралла будет вынужден столкнуться со всей мощью ЦАХАЛа при содействии американских военно-морских сил, перебрасываемых в восточное Средиземноморье.



В посланиях, переданных Насралле израильской стороной через высокопоставленных чиновников французского правительства, его предупредили, что его присоединение к кампании приведет к тому, что Израиль может атаковать его важного союзника - сирийского президента Башара Асада, и Дамаск будет уничтожен - также, как Даахия. Другими словами, пытаясь сдержать Насраллу, Израиль использует американскую мощь и угрозу сирийскому режиму, в том числе личной безопасности Асада, вплоть до его устранения.