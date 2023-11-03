



Израиль перестал информировать Россию о своих атаках в Сирии

В последние недели Израиль перестал информировать Россию о своих атаках в Сирии, сообщает сегодня утром Bloomberg.



Такое развитие событий является очередным этапом ухудшения отношений между Иерусалимом и Москвой на фоне анти-израильской позиции России в войне, прием делегации ХАМАС в России и вероятности того, что ЧВК Вагнер поставит Хизбалле российскую систему ПВО.



Согласно зарубежным сообщениям, за последние несколько недель с момента начала войны против ХАМАС в Газе Израиль атаковал несколько различных целей в Сирии.



Так, например, несколько раз международные аэропорты в Дамаске и Алеппо подвергались бомбардировкам, после чего они закрывались.



Сообщалось, что 30 октября Израиль атаковал военный комплекс в районе Даръа на юго-западе Сирии.



Вопреки сложившейся практике последних лет, Израиль не проинформировал Россию о последних атаках в Сирии.



С момента вступления российской армии в войну в Сирии в 2015 году между Иерусалимом и Москвой сложилась динамика, призванная предотвратить трения между армиями, а именно практика заранее информировать русских об атаках, чтобы предотвратить ущерб их силам.



За пять дней до нападения в Деръа Израиль атаковал комплекс сил безопасности на юге Сирии, где действуют иранские офицеры и Хизбалла. В результате взрыва погибли около 15 солдат армии Асада. Также были повреждены действующие поблизости военные радиолокационные станции. Этот район очень хорошо знаком российским войскам. И к нему часто приезжают сотрудники российской военной полиции в Сирии.



Но на этот раз они, видимо, не получили обновленную информацию об операции. И неизвестно, находились ли они в этом районе во время атаки.

