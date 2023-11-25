



Израиль отзывает послов из Испании и Бельгии

Правительство Израиля заявило, что отзовет послов Бельгии и Испании после высказываний премьер-министра Испании Педро Санчеса и его бельгийского коллеги Александра де Кроо о войне между Израилем и ХАМАСом.



Это заявление было сделано после того, как в пятницу оба лидера появились на египетском КПП Рафиах, куда должны были прибыть первые освобожденные заложники, и дали пресс-конференцию, в ходе которой они раскритиковали Израиль за страдания палестинских граждан.



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Санчес также призвал Европейский Союз признать палестинское государство, заявив, что Испания может сделать это самостоятельно.



Ранее заявления лидеров Бельгии и Испании осудил Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

