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Израиль отзывает послов из Испании и Бельгии
25.11.2023 07:52 MIGnews.com

Израиль отзывает послов из Испании и Бельгии

Правительство Израиля заявило, что отзовет послов Бельгии и Испании после высказываний премьер-министра Испании Педро Санчеса и его бельгийского коллеги Александра де Кроо о войне между Израилем и ХАМАСом.

Это заявление было сделано после того, как в пятницу оба лидера появились на египетском КПП Рафиах, куда должны были прибыть первые освобожденные заложники, и дали пресс-конференцию, в ходе которой они раскритиковали Израиль за страдания палестинских граждан.

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Санчес также призвал Европейский Союз признать палестинское государство, заявив, что Испания может сделать это самостоятельно.

Ранее заявления лидеров Бельгии и Испании осудил Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.
 

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