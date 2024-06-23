



Источник: Франция предложила Ливану помощь

Франция предложила Ливану военную помощь, если Бейрут согласится самостоятельно отбросить террористическую организацию "Хезболлу" подальше от границы с Израилем.



Об этом сообщает издание Defense.



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Уточняется, что Париж пообещал поддержать вооруженные силы Ливана, если Бейрут решит направить их для миссии по обеспечению безопасности к границе. Этот шаг может побудить Францию возобновить оказание международной помощи правительственным силам.



По словам французского чиновника, в стране обеспокоены возможностью широкомасштабной войны между Израилем и Хезболлой.



"Ничего не произойдет без политического "зеленого света". Мы должны быть готовы способствовать расширению присутствия вооруженных сил Ливана на юге страны, чтобы способствовать безопасности ливанского народа и суверенитету ливанского государства", - сказал чиновник.