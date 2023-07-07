



Исраэль Ганц: ситуация в сфере безопасности ухудшилась

Глава регионального совета Мате-Биньямин Исраэль Ганц встретился с начальником штаба ЦАХАЛа и другими главами Иудеи и Самарии.



Он поблагодарил Армию обороны Израиля за решительные действия по обеспечению безопасности и попросил Герци Халеви усилить присутствие военных в региональном совете.



"Мы наблюдаем ухудшение ситуации в сфере безопасности. Вы предпринимаете действия, но не те, которые ведут к решению этого вопроса. Недопустимо, чтобы ЦАХАЛ не знал, как положить конец бесконечному каменному террору, который угрожает жизням невинных граждан", - сказал он.



