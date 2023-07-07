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Исраэль Ганц: ситуация в сфере безопасности ухудшилась
07.07.2023 14:00 Алина Груднева

Исраэль Ганц: ситуация в сфере безопасности ухудшилась

Глава регионального совета Мате-Биньямин Исраэль Ганц встретился с начальником штаба ЦАХАЛа и другими главами Иудеи и Самарии.

Он поблагодарил Армию обороны Израиля за решительные действия по обеспечению безопасности и попросил Герци Халеви усилить присутствие военных в региональном совете.

"Мы наблюдаем ухудшение ситуации в сфере безопасности. Вы предпринимаете действия, но не те, которые ведут к решению этого вопроса. Недопустимо, чтобы ЦАХАЛ не знал, как положить конец бесконечному каменному террору, который угрожает жизням невинных граждан", - сказал он.

 

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