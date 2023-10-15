



Israel friends: 150 солдат из Америки прилетели в Бен-Гурион на частном рейсе

Сто пятьдесят резервистов приземлились сегодня, 15 октября, в Израиле из Лос-Анджелеса, чтобы помочь сражаться на юге страны.



Рейс организован ассоциацией Israel friends под руководством Джордана Фрида, Амихая Габая и Романа Вайнтфельда. На борту самолета, прибывшего в Израиль, был запас аккумуляторов, жилетов Shield и медицинского оборудования.



Амихай Габай, один из руководителей организации, сказал: "Мы проделали очень долгую и большую работу, чтобы дойти до этого момента, мы собрали 6,5 млн. долларов, мы взяли в лизинг самолет, потому что в Израиль нет рейсов, ни одна авиакомпания не хочет летать, потому что нет страховки у авиакомпаний. Количество желающих завербоваться из США совершенно безумно. Самолет выкрашен в синий и белый цвета, и это потрясающе, на следующей неделе прилетит еще один "Боинг"”.