



"Исламский джихад" вновь пригрозил Израилю

"Исламский джихад" обвинил Израиль в невыполнении обязательств, которые он на себя взял перед Египтом на переговорах о прекращении огня после операции "Рассвет".



Глава группировки Зиад аль-Нахала заявил, что "вражеское правительство понесет за это полную ответственность".



Он напомнил, что Египет обязался добиться освобождения двух террористов Исламского джихада, содержащихся в Израиле: Бассама аль-Саади, лидера Исламского джихада в Самарии, и Халиля Аваде, однако, этого не произошло.



В "Исламском джихаде" пригрозили ответными шагами против Израиля за отказ от освобождения ас-Саади и Аваде.



"Мы говорим врагу и тем, кто ему помогает, и его сторонникам: на этой земле, которая принадлежит нам, либо вы будете на ней, либо мы. Мы будем бороться с вами вечно, и мы будем продолжать бороться, пока вы не уйдете", - заявил Нахала.