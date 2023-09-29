



ISIS нацелилась на правительства, пошедшие на нормализацию с Израилем

Террористы ISIS раскритиковали правительства стран, которые пошли на нормализацию с Израилем и США.



По данным американской некоммерческой организации MEMRI, об этом говорится в их статье от 28 сентября, вышедшей под названием "Братья нормализаторы".



"Многие люди критикуют эмиратскую и саудовскую "нормализацию", в то же время воздерживаются от критики турецкой и катарской, хотя она является более опасной и пагубной", - пишут террористы.



В статье ISIS отдельно отмечена недавняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. По их словам, "оба тирана выглядели как единомышленники". В заключение террористическая организация призвала джихадистов нацелиться на правительства, которые нормализуют отношения с евреями и американцами.