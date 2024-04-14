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Иранская атака спланирована по российским лекалам ударов по Украине - эксперт
14.04.2024 06:31 Аркадий Бочаровский

Иранская атака спланирована по российским лекалам ударов по Украине - эксперт


Иранский удар по Израилю сегодня напоминает российские атаки на Украину, говорится в анализе Института изучения войны.

"Российские удары пытались определить оптимальный пакет для того, чтобы пробить западную противовоздушную и противоракетную оборону", - пишет ISW. "Россия экспериментировала с комбинациями баллистических и крылатых ракет наряду с иранскими беспилотниками на Украине".

Согласно сообщению, Иран также испытывал средства ПВО ВМС США с помощью беспилотников хути.

 

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