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Иран: решение о том, открывать ли новый фронт против Израиля еще не принято
16.10.2023 07:47 Аркадий Бочаровский

Иран: решение о том, открывать ли новый фронт против Израиля еще не принято


Чиновник, близкий к иранскому правительству, сообщил New York Times, что "решение о том, открывать ли новый фронт против Израиля, еще не принято".

Представитель Ирана рассказал о том, что несмотря на это вчера вечером в штаб-квартире Хизбаллы в Бейруте состоялось совещание, на котором обсуждался этот вопрос. 

Сообщается также, что США направили Ирану сообщения о том, что они не заинтересованы в войне с Ираном, а американские авианосцы, прибывшие к берегам восточного Средиземноморья, "необходимы лишь для того, чтобы выразить моральную поддержку Израилю".
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