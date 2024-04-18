



Иран пригрозил ударить по "ядерным объектам" Израиля

Иран установил местонахождение "всех ядерных объектов Израиля".



Такое заявление сделал представитель Корпуса стражей исламской революции, разразившись новыми угрозами.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, Исламская Республика готова "в любую минуту" нанести по ним удар, если Израиль ответит на массированную атаку, совершенную 13 апреля.



"Ядерные центры сионистского врага выявлены. Мы держим руки на спусковом крючке и в случае атаки сионистов на наши ядерные объекты мы запустим мощные ракеты по ядерным объектам Израиля", - сказал представитель КСИР.