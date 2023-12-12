



Иран обвинил Украину в снабжении ХАМАСа оружием

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выступая на Дохийском форуме в Катаре, заявил, что, мол, это Украина снабдила ХАМАС оружием.



Его спросили не стыдится ли Иран помощи Хизбалле и ХАМАСу?



Министр грустно вздохнул и сказал так: "Видите ли, в прошлом, я хотел бы быть с вами абсолютно откровенным, мы оказывали всевозможную поддержку Хизюплле, ХАМАСу и Исламскому джихаду с учетом международного права и в условиях противостояния израильским оккупантам".



"Если вы спросите меня, где они могут достать оружие, то одним из черных рынков, на которых они могут его получить, является Украина. Очень легко, без особых усилий они могут получить на Украине что угодно" - сказал Абдоллахиян.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Это напоминает путинскую риторику о “любом военторге”, не так ли?

