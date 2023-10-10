



Инструкции Службы тыла: школы закрыты, ограничения на собрания

Служба тыла обновила инструкции для населения на фоне продолжающихся атак из Газы и Ливана.



Согласно распоряжению, в ближайшие дни все школы на территории страны будут закрыты. Занятия переводятся на удаленный режим.



Кроме того, предприятия к югу от Нетании и к северу от Негева могут быть открыты только при наличии свободного доступа к бомбоубежищам.



В этих районах действуют ограничения на собрания: до 10 человек на открытой местности, до 50 - в помещениях.



На севере, недалеко от границы с Ливаном, собрания ограничены до 30 человек на открытом пространстве, до 300 - в помещениях. Соответствующие директивы действуют до 18:00, 12 октября, с возможностью продления.





