



Палестинец застрелен израильтянами в центре Самарии

По сообщениям палестинцев, в субботу израильтянин застрелил палестинца недалеко от города Карават-Бани-Хасан, к северо-западу от Ариэля.

27-летний палестинец Миткал Сулейман Абдель Халим Рай был застрелен жителями Хават-Яира в Самарии. Предварительное расследование ЦАХАЛа показало, что близ Хават-Яира между евреями и арабами возникло ожесточенное столкновение.



Один из израильтян открыл огонь после того, как араб ударил одного из евреев камнем по голове. Получив сообщение о столкновениях между десятками израильтян и палестинцев на месте происшествия, солдаты ЦАХАЛа прибыли на место и начали стрелять в воздух, остановив беспорядки.



الشاب الجريح في قراوة بني حسان أصيب برصاص مستوطن خلال تصدي الأهالي لهم غرب سلفيت. pic.twitter.com/xM8BuEPxmc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 11, 2023

По данным Регионального совета Самарии, около 25 жителей поселения Хавот-Яир шли рядом с поселением, когда десятки палестинцев начали бросать в них камни и запускать в них фейерверки. Поселенцы призвали на помощь армию, которая смогла прибыть только через полчаса из-за труднопроходимой местности. По данным совета, во время инцидента один из поселенцев стрелял в воздух.После окончания Шаббата глава Самарийского областного совета Йоси Даган провел оценку ситуации с руководством поселка и силовиками. Даган объявил, что он полностью поддерживает поселенца, который произвел выстрел, заявив: “Я полностью поддерживаю гражданина, который защищал свою жизнь и жизни путешественников, жителя, который действовал должным образом, защищая свою жизнь от буйной и неистовой толпы террористов”.“Ситуация, когда израильтяне не могут гулять утром в Шаббат рядом со своим домом, не опасаясь за свою жизнь, недопустима и не может продолжаться”, – добавил Даган.В пятницу вечером ЦАХАЛ арестовал двух палестинцев в Карават-Бани-Хасан в рамках операции “Волнорез”.