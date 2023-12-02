Хути в бешенстве из-за приема президента Израиля в ОАЭ
Йеменские хути пришли в ярость из-за приема президента Израиля Ицхака Герцога на климатической конференции в ОАЭ.
Поддерживаемая Ираном группировка объявила, что это вдохновляет Израиль на продолжение наземной операции в Газе, которую боевики обозвали "резней".
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"Гуманитарный климат загрязнен преступлениями Израиля и теми, кто поощряет, поддерживает и помогает им", - возмутились хути.
Аналогичным образом высказались в ХАМАСе, обвинив Израиль в "геноциде" палестинцев.
"Мы искренне призываем дружественное государство, ОАЭ, как принимающую страну, отменить приглашение, независимо от характера конференции", - говорили в ХАМАСе до поездки Герцога.