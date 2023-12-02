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Хути в бешенстве из-за приема президента Израиля в ОАЭ
02.12.2023 13:44 Алина Груднева

Хути в бешенстве из-за приема президента Израиля в ОАЭ

Йеменские хути пришли в ярость из-за приема президента Израиля Ицхака Герцога на климатической конференции в ОАЭ.

Поддерживаемая Ираном группировка объявила, что это вдохновляет Израиль на продолжение наземной операции в Газе, которую боевики обозвали "резней".

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"Гуманитарный климат загрязнен преступлениями Израиля и теми, кто поощряет, поддерживает и помогает им", - возмутились хути.

Аналогичным образом высказались в ХАМАСе, обвинив Израиль в "геноциде" палестинцев.

"Мы искренне призываем дружественное государство, ОАЭ, как принимающую страну, отменить приглашение, независимо от характера конференции", - говорили в ХАМАСе до поездки Герцога.

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