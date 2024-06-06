Хуситы: мы провели две "операции" против порта в Хайфе
Йеменские хуситы объявили о начале двух "операций" против израильского порта в Хайфе.
По данным информационного агентства Reuters, поддерживаемая Ираном группировка заявила, что совершила атаки в сотрудничестве с "Силами сопротивления Ирака".
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"Первая операция была нацелена на два корабля с военной техникой в порту Хайфы, а вторая - на корабль, который нарушил решение о запрете входа в порт", - сказал военный представитель хуситов Яхья Сари.
Также группировка призвала все арабские группировки принять участие в "операциях", целью которых является поддержка Газы.
В Армии обороны Израиля уже прокомментировали заявление хуситов об атаке. "Это неправда", - сказал представитель ЦАХАЛа Питер Лернер.