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Хуситы: мы провели две "операции" против порта в Хайфе
06.06.2024 16:32 Алина Груднева

Хуситы: мы провели две "операции" против порта в Хайфе

Йеменские хуситы объявили о начале двух "операций" против израильского порта в Хайфе.

По данным информационного агентства Reuters, поддерживаемая Ираном группировка заявила, что совершила атаки в сотрудничестве с "Силами сопротивления Ирака".

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"Первая операция была нацелена на два корабля с военной техникой в ​​порту Хайфы, а вторая  - на корабль, который нарушил решение о запрете входа в порт", - сказал военный представитель хуситов Яхья Сари.

Также группировка призвала все арабские группировки принять участие в "операциях", целью которых является поддержка Газы.

В Армии обороны Израиля уже прокомментировали заявление хуситов об атаке. "Это неправда", - сказал представитель ЦАХАЛа Питер Лернер.
 

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