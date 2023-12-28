



Хизбалла начала применять новейшие ракеты российского производства





Террористическая организация Хизбалла впервые начала использовать ракету Корнет EM - модель, которая до сих пор не применялась против Израиля и поступила в серийное производство только в последние годы.



Корнет EM имеет вдвое большую дальность по сравнению с обычной российской противотанковой ракетой, которую Израиль знает как по ливанской арене, так и по боям в Газе. Новая модель может быть запущена на дальность до 10 километров.



Кроме того, последняя модель способна выпустить как минимум две ракеты друг за другом по одной и той же цели. Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, это сделано не только для того, чтобы максимально усилить удар, но и для преодоления израильской системы защиты Меиль Руах, которая установлена на израильских танках и БТР, а также на американском танке Abrams.



Еще одна угроза - это термобарическая боеголовка, устанавливаемая на ракеты Корнет Хизбаллы, причем не только последней модели. Термобарическая боеголовка создает смесь кислорода и топлива и предназначена для создания очень сильного и горючего головного заряда после удара, который также вызывает сильные ожоги. Ущерб, который она наносит зданиям, значительно превышает тот, который причиняют “обычная” ракета.