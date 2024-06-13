



Хизбалла: мы выпустили одним залпом 150 ракет по Голанам и Галилее





Официальный представитель Хизбаллы заявил Al Jazeera: "Мы атаковали сразу 15 израильских военных объектов в Галилее и на оккупированных Голанах.



Мы направили 30 штурмовых беспилотников к израильским военным объектам.



Мы выпустили 150 ракет по израильским объектам в Галилее и на оккупированных Голанах.



Нападение, которое мы осуществили сегодня, является самым крупным и всеобъемлющим с 8 октября.



Атака была направлена на сдерживание Израиля и ответ на убийство военного командира Талиба Абдуллы”