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Хизбалла: мы выпустили одним залпом 150 ракет по Голанам и Галилее
13.06.2024 15:28 Аркадий Бочаровский

Хизбалла: мы выпустили одним залпом 150 ракет по Голанам и Галилее



Официальный представитель Хизбаллы  заявил Al Jazeera: "Мы атаковали сразу 15 израильских военных объектов в Галилее и на оккупированных Голанах.

Мы направили 30 штурмовых беспилотников к израильским военным объектам.

Мы выпустили 150 ракет по израильским объектам в Галилее и на оккупированных Голанах.

 Нападение, которое мы осуществили сегодня, является самым крупным и всеобъемлющим с 8 октября.

Атака была направлена на сдерживание Израиля и ответ на убийство военного командира Талиба Абдуллы”

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