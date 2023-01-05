



Ханийе призвал к немедленным действиям по спасению Аль-Аксы

Лидер политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе обратился к главам исламских стран по поводу мечети Аль-Акса.



Ханийе в своем послании призвал к "немедленным и конструктивным действиям по спасению мечети Аль-Акса" и прекращению вторжений и "зловещих планов сионистов" против святого места. Об этом сообщает Mehr.



По словам Ханийе, новое израильское правительство "усилило агрессию против мечети Аль-Акса" посредством "нападений" министра национальной безопасности.



Он подчеркнул, что такие опасные действия не должны допускаться ни при каких обстоятельствах, добавив, что такие действия вызовут новый конфликт, последствия которого распространятся на весь регион.