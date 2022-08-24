



ХАМАС в ярости: испанская туристка обнажила ногу возле Аль-Аксы

Террористическая группировка ХАМАС начала кампанию против испанской туристки, которая, по мнению ХАМАСа, сфотографировалась в "нескромной" одежде во время посещения мечети Аль-Акса на Храмовой горе.



На фотографии, распространяемой в соцсетях, видно девушку, сидящую на ступеньках. Она обнажила свою ногу через разрез на легком платье.



Несколько СМИ, связанных с террористической группировкой, опубликовали материалы о женщине, а представитель ХАМАСа Хазем Касам назвал ее "сионистской экстремисткой".



"Сионистская экстремистка осквернила благословенный комплекс Аль-Акса и сделала на нем открытые фотографии, что представляет собой беспрецедентную провокацию против чувств палестинского народа и продолжение осквернения чистоты Аль-Аксы, а также сионистского пренебрежения для всего арабского народа", - заявил Касам.



По информации KAN, женщиной на фотографии является христианская туристка из Испании.





