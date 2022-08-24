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ХАМАС в ярости: испанская туристка обнажила ногу возле Аль-Аксы
24.08.2022 17:23 Ольга Белозерова

ХАМАС в ярости: испанская туристка обнажила ногу возле Аль-Аксы

Террористическая группировка ХАМАС начала кампанию против испанской туристки, которая, по мнению ХАМАСа, сфотографировалась в "нескромной" одежде во время посещения мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

На фотографии, распространяемой в соцсетях, видно девушку, сидящую на ступеньках. Она обнажила свою ногу через разрез на легком платье.

Несколько СМИ, связанных с террористической группировкой, опубликовали материалы о женщине, а представитель ХАМАСа Хазем Касам назвал ее "сионистской экстремисткой".

"Сионистская экстремистка осквернила благословенный комплекс Аль-Акса и сделала на нем открытые фотографии, что представляет собой беспрецедентную провокацию против чувств палестинского народа и продолжение осквернения чистоты Аль-Аксы, а также сионистского пренебрежения для всего арабского народа", - заявил Касам.

По информации KAN, женщиной на фотографии является христианская туристка из Испании.


 

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