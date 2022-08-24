ХАМАС в ярости: испанская туристка обнажила ногу возле Аль-Аксы
Террористическая группировка ХАМАС начала кампанию против испанской туристки, которая, по мнению ХАМАСа, сфотографировалась в "нескромной" одежде во время посещения мечети Аль-Акса на Храмовой горе.
На фотографии, распространяемой в соцсетях, видно девушку, сидящую на ступеньках. Она обнажила свою ногу через разрез на легком платье.
Несколько СМИ, связанных с террористической группировкой, опубликовали материалы о женщине, а представитель ХАМАСа Хазем Касам назвал ее "сионистской экстремисткой".
"Сионистская экстремистка осквернила благословенный комплекс Аль-Акса и сделала на нем открытые фотографии, что представляет собой беспрецедентную провокацию против чувств палестинского народа и продолжение осквернения чистоты Аль-Аксы, а также сионистского пренебрежения для всего арабского народа", - заявил Касам.
По информации KAN, женщиной на фотографии является христианская туристка из Испании.
مستوطنة صهيونية تلتقط صوراً أمام قبة الصخرة بلباس عاري خلال اقتحامها باحات الأقصى مع مجموعة من المستوطنين !! pic.twitter.com/dKmKwCFaqI— محمد عبد 🇵🇸 (@Qreaqa2M) August 24, 2022