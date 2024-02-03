



ХАМАС: удары по Ираку и Сирии подливают "масла в огонь"

ХАМАС осудил ночные удары, нанесенные США по объектам проиранских боевиков в Ираке и Сирии.



По данным террористической организации, Вашингтон "подливает масла в огонь".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"США несут полную ответственность за последствия этого агрессивного нападения на Ирак и Сирию. Мы уверяем тех, кто подливает масло в огонь, в том, что регион не обретет ни стабильности, ни мира до тех пор, пока не прекратятся агрессия Израиля, геноцид и этнические чистки палестинского народа в Газе", - сказали террористы.