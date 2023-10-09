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ХАМАС: среди пленных - десятки иностранцев
09.10.2023 21:32 Алина Груднева

ХАМАС: среди пленных - десятки иностранцев

Террористическая организация ХАМАС подтвердила информацию о том, что среди взятых в плен в Израиле людей есть десятки иностранцев.

Информацию об этом распространил Telegram-канал SHOT, отметив, что среди заложников есть и россияне.

Ранее от правительств разных стран поступали сообщения о том, что многие иностранцы, оказавшиеся в Израиле во время террористического нападения ХАМАСа, перестали выходить на связь. Среди них есть американцы, французы, украинцы и граждане других стран.

А тем временем, террористы угрожают казнить пленных в прямом эфире, если ЦАХАЛ продолжит операцию "Железные мечи" в Газе в ответ на зверства ХАМАСа.

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