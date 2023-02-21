



ХАМАС : ПА уступила давлению со стороны администрации Байдена

Террористическая организация ХАМАС осудила то, что она назвала "капитуляцией" Палестинской администрации перед "шантажом" и давлением со стороны администрации США с целью отозвать предложенную резолюцию в Совете Безопасности ООН, которая осудила бы присутствие Израиля в Иудее и Самарии и его политику сноса домов.



Осуждающее заявление ХАМАСа последовало после того, как в СМИ сообщили, что администрация США работала над предотвращением инициативы Палестинской администрации в Совете Безопасности, а в ответ Израиль пообещал США , что не одобрит создание новых общин в Иудее и Самарии сверх девяти, которые он уже одобрил. Хотя он также и не обязался остановить снос незаконных построек в Зоне C.



"Неспособность палестинских властей объявить четкую позицию против сионистского урегулирования и преступные действия сионистов дают сионистскому образованию новый предлог для продолжения своей политики террора против палестинского народа", — говорится в заявлении ХАМАСа.



ХАМАС призвал ПА не попасть в ловушку американских иллюзий, "но бороться с этой оккупацией и насильственно удалить ее с нашей земли", и приветствовал позицию арабской группы в Совете Безопасности ООН перед голосованием по резолюции, осуждающей Израиль за строительство еврейских поселений в Иудее и Самарии.

