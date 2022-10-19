



ХАМАС отправляет студентов в Малайзию для обучения кибервойне

ХАМАС отправляет десятки палестинских студентов в Малайзию для обучения и операций по кибервойне.

Об этом сообщает "Кан".

Уточняется, что за последние годы ХАМАС завербовал десятки молодых палестинцев для обучения в Малайзии. Некоторые из них остались в стране для проведения киберопераций для террористической группировки.

Также ХАМАС создает учебные базы в других странах Восточной Азии, в том числе на Филиппинах.

Террористическая организация действует в Малайзии уже почти десять лет.