ХАМАС отправляет студентов в Малайзию для обучения кибервойне
ХАМАС отправляет десятки палестинских студентов в Малайзию для обучения и операций по кибервойне.
Об этом сообщает "Кан".
Уточняется, что за последние годы ХАМАС завербовал десятки молодых палестинцев для обучения в Малайзии. Некоторые из них остались в стране для проведения киберопераций для террористической группировки.
Также ХАМАС создает учебные базы в других странах Восточной Азии, в том числе на Филиппинах.
Террористическая организация действует в Малайзии уже почти десять лет.