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ХАМАС отправляет студентов в Малайзию для обучения кибервойне
19.10.2022 10:43 Алина Груднева

ХАМАС отправляет студентов в Малайзию для обучения кибервойне

ХАМАС отправляет десятки палестинских студентов в Малайзию для обучения и операций по кибервойне.

 
Об этом сообщает "Кан". 
 
Уточняется, что за последние годы ХАМАС завербовал десятки молодых палестинцев для обучения в Малайзии. Некоторые из них остались в стране для проведения киберопераций для террористической группировки.
 
Также ХАМАС создает учебные базы в других странах Восточной Азии, в том числе на Филиппинах.
 
Террористическая организация действует в Малайзии уже почти десять лет.

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