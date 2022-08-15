



ХАМАС о туннеле на границе с Газой: будем действовать всеми способами

Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум прокомментировал заявление ЦАХАЛа об обнаружении туннеля недалеко от границы с Газой.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 15 августа.

"Эти утверждения предназначены для сокрытия преступлений оккупации против жителей Газы и для рекламы сфабрикованных достижений и побед на фоне предстоящих выборов для израильского общества", - сказал Бархум.

По его словам, группировки в Газе имеют полное право "действовать всеми способами", чтобы укреплять и развивать свои возможности "перед лицом преступлений врага и резни, которую он совершает".