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ХАМАС и "Исламский джихад" объявили о совместном оперштабе, пригрозив Израилю
22.08.2022 22:16 Алина Груднева

ХАМАС и "Исламский джихад" объявили о совместном оперштабе, пригрозив Израилю

Палестинские террористические организации ХАМАС и "Исламский джихад" провели встречу на высоком уровне.

 
По ее итогам они опубликовали совместное заявление.
 
Они подчеркнули свою приверженность "вооруженной борьбе" как бескомпромиссному стратегическому пути для "освобождения земли, Иерусалима, заключенных и обеспечения возвращения беженцев".
 
Стороны обсудили отношения и договорились об усилении совместной деятельности, а также об активации совместных комитетов "на военном уровне".
 
Террористы направили Израилю предостережение относительно любых военных действий против палестинцев, пригрозив "единым и мощным ответом". 
 
Также они объявили о создании совместного оперативного штаба.

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