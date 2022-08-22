



ХАМАС и "Исламский джихад" объявили о совместном оперштабе, пригрозив Израилю

Палестинские террористические организации ХАМАС и "Исламский джихад" провели встречу на высоком уровне.

По ее итогам они опубликовали совместное заявление.

Они подчеркнули свою приверженность "вооруженной борьбе" как бескомпромиссному стратегическому пути для "освобождения земли, Иерусалима, заключенных и обеспечения возвращения беженцев".

Стороны обсудили отношения и договорились об усилении совместной деятельности, а также об активации совместных комитетов "на военном уровне".

Террористы направили Израилю предостережение относительно любых военных действий против палестинцев, пригрозив "единым и мощным ответом".

Также они объявили о создании совместного оперативного штаба.