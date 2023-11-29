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ХАМАС хочет продления "перемирия" еще на четыре дня
29.11.2023 10:32 Алина Груднева

ХАМАС хочет продления "перемирия" еще на четыре дня

Террористическая организация ХАМАС объявила посредникам в переговорах о своей заинтересованности в продлении режима прекращения огня в Газе еще на четыре дня.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

"ХАМАС проинформировал посредников, что готов продлить перемирие на четыре дня и что сможет освободить израильских пленных, которые удерживаются, в соответствии с условиями существующего перемирия", — подтвердил источник в комментарии агентству AFP.

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Накануне в СМИ появились слухи, что режим прекращения огня будет продлен до 30 ноября.

Главы Моссада и ЦРУ отправились на переговоры по этому поводу в Катар.

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