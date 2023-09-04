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ХАМАС: Борьба заключенных не останется за тюремными стенами
04.09.2023 06:54 Аркадий Бочаровский

ХАМАС: Борьба заключенных не останется за тюремными стенами


Захар Джабарин, занимающийся делами заключенных в ХАМАСе и освобожденных в результате сделки по Шалиту, дал интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, "борьба заключенных не останется в стенах тюрем, а продолжится в Иудее и Самарии и в Иерусалиме, и это будет иметь региональные последствия".

Заключенные-террористы возмущены распоряжениями министра национальной безоппасности Итамара Бен-Гвира, потребовавшего резко сократить их привилегии и возможности.

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