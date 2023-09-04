



ХАМАС: Борьба заключенных не останется за тюремными стенами



Захар Джабарин, занимающийся делами заключенных в ХАМАСе и освобожденных в результате сделки по Шалиту, дал интервью телеканалу Al Jazeera.



По его словам, "борьба заключенных не останется в стенах тюрем, а продолжится в Иудее и Самарии и в Иерусалиме, и это будет иметь региональные последствия".



Заключенные-террористы возмущены распоряжениями министра национальной безоппасности Итамара Бен-Гвира, потребовавшего резко сократить их привилегии и возможности.